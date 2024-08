Juventus, è il giorno di Koopmeiners: visite ok, ora la firma fino al 2029 

È il giorno di Koopmeiners. Dopo una trattativa durata per tutta l'estate, il centrocampista 26enne è finalmente sbarcato a Torino per cominciare la nuova esperienza con la maglia della Juventus. Nella giornata di ieri, è arrivato il via libera da parte dell'Atalanta e questa mattina, attorno a mezzogiorno, Koopmeiners si è presentato al J Medical per svolgere le visite mediche di rito. Visite durate oltre cinque ore, con l'ex Az Alkmaar adesso diretto in sede per la firma del contratto fino al 2029.