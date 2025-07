Torino, ufficiale l'acquisto di Anjorin dall'Empoli

Il Torino Football Club "è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Empoli Football Club - a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Faustino Adebola Rasheed Anjorin, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva". Anjorin è nato a Poole, in Inghilterra, il 23 novembre 2001. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Chelsea, ha esordito in prima squadra nella gara di EFL Cup contro il Grimsby Town il 25 settembre 2019. L'8 dicembre 2020 ha debuttato con i blues in Champions League - vinta quell'anno proprio dal Chelsea - nella sfida contro il Krasnodar, terminata 1-1. Nel 2021-'22 si è trasferito in Russia, alla Lokomotiv Mosca. Successivamente ha vestito le maglie di Huddersfield Town e Portsmouth. La scorsa stagione è approdato in Italia, all'Empoli: con i toscani il centrocampista ha collezionato 22 presenze in Serie A, segnando 2 gol e servendo 3 assist. Vanta anche presenze in tutte le nazionali giovanili dell'Inghilterra dall'Under 15 all'Under 20. "Tutto il Torino Football Club accoglie Tino Anjorin con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!", si legge nella nota.