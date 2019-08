In Spagna: "Vicino l'accordo Psg-Barça per Neymar"

Svolta nel 'caso Neymar'. In Spagna sono certi che sia ormai a un passo l'intesa tra il Psg e il Barcellona per l'attaccante brasiliano. I due club - stando a quanto riferisce Sport - hanno fatto progressi importanti ragionando sulla formula del prestito con diritto di riscatto: la prossima settimana dovrebbe arrivare l'ok definitivo. Nonostante la cautela del caso (del resto si tratta di un'operazione molto delicata), regnerebbe l'ottimismo nel Barça e nell'entourage dell'attaccante brasiliano. Psg, Mbappé allontana Neymar: solo uno scherzo?

Come si è arrivati a questa soluzione? Il Psg ha sempre fatto muro impedendo la partenza della punta per una cifra inferiore ai 222 milioni spesi nel 2017 per acquistarlo. Tuttavia l'addio del 27enne era scontato come emerso dalle dichiarazioni pubbliche del presidente Al-Khelaifi, del tecnico Tuchel ("So da tempo che vuole andarsene") del ds Leonardo, che hanno spianato la strada all'uscita della stella verdeoro (ha fatto il giro del mondo il macato saluto al dirigente). Il problema era trovare una squadra disposta a farsi avanti e completare un acquisto a dir poco dispendioso: i transalpini hanno provato a offrire Neymar alle big europee - tra le quali Juventus e Real Madrid - senza successo.

Da par suo il giocatore ha sempre manifestato la volontà di giocare solo e soltanto con il Barcellona. Il dialogo tra le società tuttavia non è stato semplice: i Campioni di Francia hanno chiesto prima 300 milioni, quindi 180 rifiutando l'inserimento di contropartite (Umtiti, Coutinho e Malcom, in seguito passato allo Zenit San Pietroburgo). Alla fine il Psg ha dovuto arrendersi all'evidenza dei fatti: i catalani non erano disposti a sborsare vagonate di milioni questa estate e non conveniva trattenere un elemento scontento e poco motivato, il cui costo si aggira intorno ai 40 milioni annui. In Spagna Neymar guadagnerà di meno (dovrebbe percepire 22 mln) e da questo punto di vista c'è assoluta comunanza d'intenti con i bluagrana, sicuri anche del completo recupero dall'infortunio alla caviglia. Tutto dunque sembra procedere per il verso giusto e nell'affare potrebbe rientrare Ivan Rakitic, l'unico profilo realmente apprezzato dai parigini e accostato pure all'Inter negli scorsi giorni.

NESSUN PROBLEMA CON MBAPPE': "FRATELLO"

Nel frattempo Neymar ha allontanto le voci su una presunta lite con Mbappé, alimentate da un video apparso sul web nel quale l'ex Monaco allontana il compagno di squadra estromettendolo dalla foto di gruppo con la Supercoppa francese. Era semplicemente uno scherzo: lo testimonia una Instagram stories sul profilo del brasiliano abbracciato al 20enne, definito "fratello".