Juventus-Dybala, niente fumata bianca: nuovo summit a fine mese

QUESTIONE RINNOVO

Si è chiuso senza un nulla di fatto anche il terzo incontro tra gli agenti della Joya e il club

Anche il terzo incontro in una settimana tra i dirigenti della Juventus e l'agente di Paulo Dybala per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 non ha portato alla fumata bianca. Le distanze tra le parti restano immutate: i bianconeri offrono un contratto da 8,5 milioni che con i bonus arriva a 10. Invece Jorge Antun chiede un quadriennale con base 10 milioni. Il clima rimane comunque positivo e a fine mese è in programma un nuovo summit. Getty Images

Nei diversi incontri andati in scena negli ultimi 7 giorni è emersa la chiara volontà di proseguire insieme, anche se non sono stati risolutivi a livello di accordi formali e ingaggio per cui ci sarà ancora da lavorare e discutere prima di mettere nero su bianco. Intanto il calciatore è stato convocato per l'amichevole con l'Atalanta ed è concentrato esclusivamente sugli affari di campo.