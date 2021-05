Juventus, Donnarumma sempre più vicino: l’indizio è social

MERCATO

L’ex portiere del Milan ha appreso della notizia del ritorno in bianconero di Allegri e ha messo like

In una delle settimane più calde degli ultimi anni, tra addii improvvisi, suggestivi ritorni e annunci ufficiali che si sprecano, non possiamo dimenticare che al giorno d’oggi il calciomercato si fa anche sui social e proprio da lì arriva un indizio che sembra essere decisivo sul futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale, scaricato ufficialmente da Maldini e dal Milan dopo un lunghissimo tira e molla per il rinnovo, con ogni probabilità sarà il prossimo portiere della Juventus. Della notizia si parlava già da diversi giorni, ma il fatto che Gigio abbia messo il suo like su Instagram alla notizia che sulla panchina dei bianconeri tornerà Massimiliano Allegri vale più di mille parole.

Da anni i bianconeri hanno messo nel mirino il portiere classe 1999 e questa sembra finalmente essere l’estate buona per portarlo a Torino. Psg e Barcellona si sono fatti sotto nelle ultime ore per sondare il terreno con Mino Raiola, ma il piano della Juve è pronto da tempo e coinvolge anche il fratello maggiore di Gigio, Antonio: sul piatto ci sarebbe una proposta da oltre 10 milioni netti (più bonus) a stagione, con annessi oneri accessori per Raiola in grado di avvicinare la richiesta compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro dell’agente, e in più un posto da fuoriquota in Under 23 per Antonio Donnarumma. Tutto pronto da qualche settimana, da quando la Juve ha capito che si trattava di un'occasione forse irripetibile da cogliere subito.

Per assicurarsi l'unico vero erede di Gigi Buffon, che vorrebbe definire il suo futuro prima dell'Europeo, la Juve dovrà prima però risolvere il nodo Wojciech Szczesny, che guadagna 7 milioni a stagione (e frutterebbe pure una buona plusvalenza per il bilancio del club bianconero). Il numero uno polacco, che avrebbe già detto no al Borussia Dortmund, ha diversi estimatori in Premier, United e Arsenal su tutti, ma al momento il mercato dei portieri è un po’ bloccato e probabilmente i tempi non saranno rapidi quanto spererebbe Gigio.

“GREAT FEELING”: UN ALTRO INDIZIO?

Indizi di mercato che arrivano dai social, ma anche dal ritiro della Nazionale azzurra in Sardegna. Nella serata di mercoledì infatti Gigio Donnarumma ha postato uno scatto in compagnia di Federico Bernardeschi, suo compagno in azzurro e presto con ogni probabilità anche in bianconero.