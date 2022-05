Juventus-De Ligt, in pericolo il rinnovo: il Chelsea prepara l'assalto

MANOVRE BIANCONERE

Perso Rudiger, i Blues cercano un nuovo difensore centrale. L'addio dell'olandese può far spazio agli ingaggi di Pogba e Di Maria

Il Chelsea piomba su Matthijs de Ligt. Il via libera del governo inglese alla cessione del club al consorzio guidato da Todd Boehly porta in dote ai Blues almeno 200 milioni di sterline per il mercato estivo e, visto l'addio a parametro zero di Rudiger (ha un accordo col Real Madrid), la priorità di Tuchel è colmare il buco difensivo. Per questo sono subito partiti segnali dal Chelsea in direzione di Rafaela Pimenta, che gestisce gli interessi di de Ligt dopo la morte di Raiola. Una situazione che potrebbe bloccare i discorsi in atto tra Juve e difensore per il rinnovo di contratto. © ipp

L'olandese è in scadenza 2024 ma al momento la preoccupazione maggiore del club bianconero è rendere lo stipendio più sostenibile: il contratto da 8 milioni di euro più 4 di bonus potrebbe essere confermato solo per la parte fissa, riducendo sensibilmente i costi a obiettivo, per arrivare fino al 2026. Da parte della Pimenta - scrive la Stampa - apertura in tal senso ma solo facendo scendere la clausola rescissoria da 125 a 70 milioni.

E guarda caso 70 milioni di euro è proprio la cifra che la stampa inglese indica come quella prospettata dal Chelsea alla Juve per de Ligt. Per il bilancio bianconero sarebbe una notevole boccata d'ossigeno, liberarsi dei 12 milioni di ingaggio farebbe sostanzialmente spazio alle operazioni Pogba e Di Maria. Certo la retroguardia subirebbe un secondo duro colpo dopo l'addio di Chiellini: Allegri a ogni modo attende l'arrivo di Acerbi e non bisogna scordarsi di Federico Gatti, investimento da 10 milioni di euro, prelevato dal Frosinone a gennaio.