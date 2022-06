La Roma pensa in grande: Matic a un passo, si sogna Cuadrado

MANOVRE GIALLOROSSE

A ore si chiuderà la trattativa per portare il centrocampista serbo a Trigoria, mentre Mourinho vuole l'esterno colombiano

La Roma è vicinissima a chiudere il primo colpo di mercato dell’estate. In giornata è previsto l'incontro per mettere a punto tutti i dettagli che porteranno Nemanja Matic in giallorosso. Voluto da Mou, che lo ha allenato al Chelsea e allo United, arriverà a parametro zero visto che è in scadenza con il Manchester. L'idea della dirigenza giallorossa, insomma, è quella di mettere in piedi una squadra che possa puntare ai più alti livelli.

Ora è partita la caccia a un altro elemento particolarmente apprezzato da Mourinho. Si tratta di Juan Cuadrado, che è in rotta con la Juve. L’esterno colombiano ha prolungato il proprio contratto coi bianconeri (rinnovo automatico alla presenza numero 40) alle stesse condizioni economiche (5 milioni a stagione), ma ha poi rifiutato la proposta del club di un biennale (o addirittura di un anno con opzione per il secondo) a 3 milioni netti a stagione. Appena saputo dei problemi tra Cuadrado e la Juve, Mourinho ha subito avvertito la sua dirigenza, visto che apprezza particolarmente il colombiano. I probabili 4 milioni a stagione (la cifra minima per convincerlo), per due anni, sono un'offerta ancora troppo alta per i parametri giallorossi, ma non c'è dubbio che la Roma ci proverà fino in fondo.

Il famoso tesoretto per alzare il livello qualitativo parte dal risparmio dell'ingaggio di Henrik Mkhitaryan, che ha scelto l'Inter liberando 3,5 milioni di euro netti, circa 5,25 milioni di euro lordi. L'altro incasso non potrebbe che arrivare dalla cessione di Zaniolo, che è in scadenza nel 2024 e che solo questa estate potrebbe garantire una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Al di là dei sogni che sembrano difficili da raggiungere (come Goetze o Isco), la Roma sta portando avanti la trattativa per il giovane trequartista del Colon, classe 2002, Facundo Farias (che costa intorno ai 12 milioni), e continua a sognare Goncalo Guedes del Valencia (che però ha un ingaggio di poco superiore ai 5 milioni).