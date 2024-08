Juventus, continua la sfida con il Chelsea per Sancho

C'è ANCHE IL CHELSEA

I bianconeri propongono il prestito con diritto di riscatto, il Manchester United vuole l'obbligo. I Blues propongono uno scambio con Sterling

© Getty Images Juventus scatenata sul mercato. A poche ore dall'arrivo di Koopmeiners e dall'addio di Federico Chiesa, volato in Inghilterra per firmare col Liverpool, i bianconeri vogliono piazzare un ultimo colpo che risponde al nome di Jadon Sancho. Incrementata l'offerta di un prestito oneroso con diritto di riscatto ma il Manchester United insiste per l'obbligo. Resta in corsa pure il Chelsea, che propone uno scambio con Sterling, profilo al quale i Red Devils non sono particolarmente interessati.

Al momento non trova riscontro la notizia dei colleghi di RMC Sport in merito a un accordo trovato tra Juve e United, le trattative però vanno avanti e i bianconeri hanno il gradimento del giocatore. Ormai fuori dal progetto dei Red Devils e non convocato nemmeno nella scorsa giornata per la gara contro il Brighton, Sancho è il profilo individuato da Thiago Motta come perfetto per arricchire la batteria di esterni offensivi della sua squadra.

Dopo essere rimasto quasi sei mesi senza calcio, l'attaccante inglese è tornato in prestito al Borussia Dortmund contribuendo con le sue prestazioni a portare i tedeschi in finale di Champions e mettendo a referto tre gol e tre assist. Rendimento che ha attirato le attenzioni di diversi club europei, tra cui anche la Juve.

