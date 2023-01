Juventus, dalla Spagna: il Real Madrid ha messo gli occhi su Chiesa

L'INDISCREZIONE

I Blancos potrebbero approfittare delle incertezze legate ai procedimenti giudiziari e di un contratto in scadenza nel 2025

Il Real Madrid ha messo nel mirino Federico Chiesa. L'indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna: secondo il portale specializzato in calciomercato Fichajes.net, infatti, i Blancos starebbero valutando l'esterno della Juventus come colpo per l'attacco. Un'operazione che viene definita "inaspettata", ma su cui qualcuno nella capitale spagnola avrebbe cominciato a ragionare.

Chiesa è valutato almeno 60 milioni di euro, ma il Real potrebbe approfittare delle incertezze legate ai procedimenti giudiziari che stanno coinvolgendo il club bianconero, nonché di un contratto con una scadenza non così distante (giugno 2025), per provare a piazzare il colpo.

Chiesa è rientrato in campo il 2 novembre scorso, 10 mesi dopo la rottura del crociato. Ha fatto il suo esordio stagionale in Champions League, contro il Psg, per poi tornare nell'undici titolare nella sfida del "Maradona" contro il Napoli. Giovedì contro il Monza, in Coppa Italia, è anche tornato al gol, oltre un anno dopo l'ultima rete realizzata con la maglia bianconera.

