Juventus, Chiellini: "Futuro? Devo capire e valutare tante cose"

JUVENTUS

Il capitano bianconero: "Nel frattempo penso alle partite, mi godo quelle"

Parlando a margine della presentazione dell'agenzia Reset Group che si è ampliata, di cui è presidente Davide Lippi, Giorgio Chiellini non ha dato segnali sul suo futuro. "Mi godo la giornata, a breve vediamo - la parole del capitano della Juventus in scadenza di contratto a giugno 2023 -. Sono contento, sereno, devo capire e valutare tante cose. Nel frattempo penso alle partite, mi godo quelle". All'evento era presente anche Fabio Cannavaro: "A questo punto il campionato lo vince chi sbaglia di meno".

L'ex capitano dell'Italia campione del Mondo nel 2006 ha detto la sua sulla volata scudetto. "In questo momento il campionato è aperto. Il Napoli poteva sfruttare la partita in casa, la Fiorentina ha fatto comunque una grande partita, peccato per i partenopei - ha aggiunto - Conosciamo la Juve che non molla mai, può regalare delle sorprese. A questo punto il campionato lo vince chi sbaglia di meno. È strano, quando c'è da fare il colpaccio nessuno lo fa, ecco perché lo può vincere chiunque".

Cannavaro non nasconde l'obiettivo di allenare in Europa dopo la lunga esperienza in Cina. "Sono sei anni che alleno all'estero, non è che sia stato fermo. A me piace allenare, vorrei qualcosa che mi dia la possibilità di esprimere le mie idee. Ho avuto diverse offerte dall'estero, anche dall'Asia, ma il mio obiettivo è quello di tornare in Europa, dove si pratica un calcio più spettacolare".