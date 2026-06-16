Juve, partita la caccia ai 100 milioni: Cambiaso e altri due big pronti a dire addio

Sulla lista dei possibili partenti, però, non c'è solo Cambiaso: anche Gleison Bremer e Khephren Thuram potrebbero lasciare Torino. "La Juve sta galleggiando da sei anni e non può succedere. Ho 29 anni e non ho ancora tanto tempo, voglio vincere", aveva dichiarato il difensore ad aprile, aprendo così a un possibile addio. Al momento, non sono arrivate delle offerte per il brasiliano, ma i bianconeri sono pronti ad ascoltarle. Situazione diversa, invece, per il francese. L'ex Nizza ha già rifiutato l'Al Ahli e vuole restare in bianconero ma è pronto, nel caso, a valutare una proposta in arrivo dalla Premier League: Sunderland e Nottingham Forest (che pensa pure a Davide Frattesi, altro profilo accostato ai bianconeri) sono interessate.