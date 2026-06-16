Manovre bianconere

Juve, partita la caccia ai 100 milioni: Cambiaso e altri due big pronti a dire addio

Il classe 2000 è finito nel mirino di Barcellona e Chelsea, alla ricerca di un erede di Cucurella 

16 Giu 2026 - 18:17
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La Juventus del futuro passa anche da delle cessioni illustri e questo Giovanni Carnevali lo sa bene. Il nuovo direttore generale e amministratore delegato bianconero deve fare i conti con dei paletti ben precisi da rispettare, tra cui un business plan già programmato nelle ultime settimane dalla società. L'obiettivo? Raggiungere il pareggio di bilancio nel 2028 e, dunque, realizzare per il prossimo esercizio proventi dal player trading per circa 100 milioni di euro per compensare (in parte) i mancati introiti della qualificazione in Champions League

Barça e Chelsea su Cambiaso

 La domanda sorge spontanea: chi verrà sacrificato? Sicuramente non Kenan Yildiz, elemento intoccabile della rosa e sul quale la Juventus vuole costruire i suoi successi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri potrebbero decidere di separarsi da Andrea Cambiaso, già in passato oggetto dei desideri di diversi top club in giro per l'Europa. Nelle ultime ore l'esterno sinistro è finito nel mirino di Barcellona e Chelsea, con questi ultimi che puntano forte sul classe 2000 per sostituire Marc Cucurella, passato al Real Madrid. Con la cessione di Cambiaso, la Juventus metterebbe a segno una significativa plusvalenza, visto che l'ex Bologna è valutato 40 milioni di euro e il residuo a bilancio è di appena 6. 

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Altri due pronti a dire addio

    Sulla lista dei possibili partenti, però, non c'è solo Cambiaso: anche Gleison BremerKhephren Thuram potrebbero lasciare Torino. "La Juve sta galleggiando da sei anni e non può succedere. Ho 29 anni e non ho ancora tanto tempo, voglio vincere", aveva dichiarato il difensore ad aprile, aprendo così a un possibile addio. Al momento, non sono arrivate delle offerte per il brasiliano, ma i bianconeri sono pronti ad ascoltarle. Situazione diversa, invece, per il francese. L'ex Nizza ha già rifiutato l'Al Ahli e vuole restare in bianconero ma è pronto, nel caso, a valutare una proposta in arrivo dalla Premier LeagueSunderland e Nottingham Forest (che pensa pure a Davide Frattesi, altro profilo accostato ai bianconeri) sono interessate. 

I possibili sostituti

 In uscita il nome più caldo resta comunque quello di Cambiaso e la Juventus sta già studiando i nomi per sostituirlo. Tra questi, ci sarebbero Spence (Tottenham) ed Emerson Palmieri (Marsiglia). Come riportato dalla Gazzetta, però, Carnevali vorrebbe riportare in Italia Matteo Ruggeri, aprendo così un duello di mercato con la Roma

Juve, la richiesta di Elkann a Carnevali: fare 100 mln di plusvalenze

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