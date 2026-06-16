Juventus, mossa di Spalletti: la telefonata a Nico Gonzalez cambia il mercato

Juve, primi scatti alla Continassa per il nuovo ad Carnevali
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Il futuro di Nico Gonzalez, che l'Atletico Madrid vorrebbe confermare ma a cifre diverse da quelle che erano state pattuite con la Juventus la scorsa estate nell'ambito del prestito con diritto di riscatto, potrebbe essere ancora tutto da scrivere. A cambiare le carte in tavola sarebbe stata una mossa di Luciano Spalletti: secondo Marca, il tecnico toscano (arrivato in bianconero quando l'argentino ormai era già a Madrid) ha alzato la cornetta, telefonando direttamente al giocatore.
Una chiamata diretta, senza intermediari, in cui l'allenatore bianconero ha voluto chiarire la centralità dell'esterno nei suoi piani per la Juventus che verrà: "voglio contare su di te, sei un giocatore che si adatta alle caratteristiche che cerco per la mia squadra e se l'Atletico non usufruirà dell'opzione di riscatto (c'è tempo fino al 30 giugno, ndr) ti voglio per la prossima stagione" lo Spalletti-pensiero secondo il quotidiano spagnolo. Il tecnico ha spiegato all'ex Fiorentina come intende utilizzarlo nel suo scacchiere tattico, ribadendo che, una volta terminate le vacanze post-Mondiale, lo aspetta a Torino per iniziare il ritiro da protagonista assoluto.
La presa di posizione di Spalletti rappresenterebbe un ostacolo non da poco per l'Atletico Madrid, anche se andranno verificate alla prova dei fatti perché, sin qui, quel che trapelava dal giocatore era la voglia di restare agli ordini di Simeone (disposto anche ad accettare un taglio dello stipendio del 20%) che ha chiesto alla propria dirigenza di acquistarlo a titolo definitivo. La cifra pattuita un anno fa è di 32 milioni di euro mentre i Colchoneros vorrebbero scendere sino a 25 milioni.
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