Juventus, mossa di Spalletti: la telefonata a Nico Gonzalez cambia il mercato

Il futuro di Nico Gonzalez, che l'Atletico Madrid vorrebbe confermare ma a cifre diverse da quelle che erano state pattuite con la Juventus la scorsa estate nell'ambito del prestito con diritto di riscatto, potrebbe essere ancora tutto da scrivere. A cambiare le carte in tavola sarebbe stata una mossa di Luciano Spalletti: secondo Marca, il tecnico toscano (arrivato in bianconero quando l'argentino ormai era già a Madrid) ha alzato la cornetta, telefonando direttamente al giocatore.