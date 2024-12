Juve, un 2024 nel segno X: Thuram è cresciuto, ma ai bianconeri manca l'istinto killer

Al netto delle parate da fuoriclasse di De Gea che hanno tenuto in partita la Viola fino all'ultimo, il 2-2 con la Fiorentina del resto è lo specchio esatto di questa stagione della Juve. Una Juve che non perde, vero, ma che fatica anche a blindare il risultato tenendo spesso tutto in bilico fino alla fine e mostrando anche qualche fragilità di troppo in fase difensiva su situazioni semplici da leggere. Problema che Motta e Giuntoli dovranno risolvere in tempi stretti per dare una svolta alla stagione, trovare la quadra sul piano tattico e tracciare la via da seguire sia per quanto riguarda i singoli, sia per quanto riguarda le scelte tecniche sulle gerarchie. A questa Juve manca la cattiveria delle grandi.