Juventus, caccia all'attaccante: tra Zirkzee e Kolo Muani rispunta Fullkrug

Rispetto a Kolo Muani (ingaggio da 5 milioni) e Zirkzee (pagato 40 dallo United) Fullkrug, che lo scorso anno ha vissuto la sua stagione migliore realizzando 15 gol e 10 assist in 43 presenze e guadagnandosi la convocazione per gli Europei con la Germania, è senza dubbio un'operazione meno complessa e meno costosa da portare a termine perché come conferma Sky Sport potrebbe lasciare il West Ham in prestito in questa sessione di mercato, con il club inglese che aprirebbe a una formula meno onerosa, un prestito senza obbligo di riscatto, che invece chiede ad esempio il Manchester United per l'ex Bologna.