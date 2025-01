Juve, problemi al polpaccio per Milik: slitta il rientro

Nuovi problemi per la Juventus e per Arkadius Milik. L'attaccante polacco, unica alternativa in organico a Dusan Vlahovic avrebbe subito, nei giorni scorsi, un nuovo problema muscolare dovuto a un sovraccarico di lavoro che di fatto gli ha impedito di partecipare alla Supercoppa Italiana. Si tratterebbe di un infortunio a un polpaccio che fa slittare il suo rientro a disposizione di Thiago Motta, di almeno altre due settimane. Nessuna conferma arriva al momento dalla Juventus. Milik è ai box ormai dal finale della passata stagione per i postumi di un doppio intervento chirurgico al ginocchio, il secondo avvenuto ad ottobre scorso. Questo nuovo stop potrebbe modificare anche i piani di mercato dei bianconeri.