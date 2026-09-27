La Juve ancora su Tomori: è la prima scelta, a gennaio nuovo tentativo

Il club bianconero comincia a studiare i primi colpi per le prossime sessioni di mercato e guarda ai parametri zero

27 Set 2026 - 19:37
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Fikayo Tomori: 35,9 milioni © Getty Images

Fikayo Tomori: 35,9 milioni © Getty Images

Nonostante la sessione estiva di calciomercato si sia chiusa da poco, la dirigenza della Juventus mantiene lo sguardo proiettato in avanti. L’area sportiva bianconera, guidata dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali, dal Chief Football Officer e dal direttore sportivo Frederic Massara, sta muovendo i propri passi sotto traccia sia in vista del mercato di riparazione di gennaio sia per la finestra estiva, ponendo particolare attenzione ai parametri zero e ai profili ideali per lo stile di gioco del tecnico Luciano Spalletti.

Tomori è l'obiettivo numero uno

 Il radar della Juve è puntato con decisione sul reparto difensivo e il nome caldissimo in cima alle preferenze, riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese classe 1997 sta attraversando una fase difficile al Milan: dopo essere stato reintegrato in rosa a fine mercato, finora non ha collezionato minuti con la maglia rossonera ed è ai margini del nuovo progetto sportivo di Amorim. Il profilo di Tomori, che è in scadenza con il Diavolo quindi da gennaio sarà libero di firmare per un altro club, è da sempre un pallino di Massara e della dirigenza bianconera: fu proprio il dirigente ad acquistarlo dal Chelsea nel gennaio del 2021 per circa 30 milioni di euro. 

Tentativo a gennaio?

 Tomori rappresenta una prima scelta soprattutto nel caso in cui Federico Gatti lasci la formazione bianconera per trovare maggiore spazio e la sua cessione a gennaio sarebbe possibile solo il Milan riuscirà a piazzare un colpo in entrata per evitare di creare un buco numerico in organico, ma il suo trasferimento nel mercato invernale resta un'ipotesi concreta anche perché i rossoneri puntano ad alleggerire il monte ingaggi (il difensore percepisce 3,5 milioni di euro a stagione).

Corsia mancina: occhi su David Raum

 Oltre ai centrali, i ragionamenti per la difesa riguardano anche la corsia sinistra. La Juventus sta monitorando con attenzione David Raum, capitano del Lipsia in scadenza di contratto. Sebbene la trattativa per il rinnovo tra il terzino e il club tedesco sia ancora aperta, la Juve resta vigile per sfruttare l'eventuale opportunità a parametro zero, pur dovendo fare i conti con la forte concorrenza del Manchester United.

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