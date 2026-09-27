La Juve ancora su Tomori: è la prima scelta, a gennaio nuovo tentativo

Il radar della Juve è puntato con decisione sul reparto difensivo e il nome caldissimo in cima alle preferenze, riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese classe 1997 sta attraversando una fase difficile al Milan: dopo essere stato reintegrato in rosa a fine mercato, finora non ha collezionato minuti con la maglia rossonera ed è ai margini del nuovo progetto sportivo di Amorim. Il profilo di Tomori, che è in scadenza con il Diavolo quindi da gennaio sarà libero di firmare per un altro club, è da sempre un pallino di Massara e della dirigenza bianconera: fu proprio il dirigente ad acquistarlo dal Chelsea nel gennaio del 2021 per circa 30 milioni di euro.