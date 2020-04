Juventus, via libera per Arthur: il Barça autorizza la trattativa

MERCATO JUVE

L'affare Arthur diventa ancora più concreto per la Juventus, dopo che il Barcellona ha dato il via libera alla trattativa. Secondo El Mundo Deportivo, infatti, i blaugrana avrebbero concesso ai bianconeri l'autorizzazione a parlare direttamente con il giocatore per arrivare a un accordo. La Juve sarebbe pronta a mettere sul piatto un'offerta che in Spagna definiscono "generosa", sfruttando un regime fiscale più vantaggioso rispetto a quello catalano. Juve su Milik e Chiesa ma"Icardi-Pogba troppo cari

Il centrocampista brasiliano, classe 1996, al momento guadagna poco più di 3 milioni di euro e Bartomeu, anche a causa delle attuali ristrettezze economiche, non sarebbe intenzionato a rivedere al rialzo il suo contratto, che scade nel 2024. Già nei giorni scorsi era emerso un avvio di discussioni tra i due club, con il Barça che aveva sondato le piste De Ligt e Bentancur puntando su uno scambio di cartellini, considerata anche l'impossibilità di operare esborsi importanti a causa della crisi legata alla pandemia.

Ora, una piccola svolta: la Juve avrà la possibilità di trattare direttamente con il giocatore e il suo entourage, anche se al momento la questione più spinosa sembra essere proprio l'accordo tra le società. Difficilmente i bianconeri potrebbero pensare di privarsi di pezzi pregiati come l'olandese e l'uruguayano (per altro entrambi più giovani del blaugrana). La clausola rescissoria per Arthur è altissima, come per tutti i giocatori del Barcellona (400 milioni) e il suo valore di mercato, al netto di svalutazioni dovute alla crisi, è di almeno 50-60 milioni.

ATTACCO, SPUNTA ANCHE IL NOME DI ZAPATA

Oltre ai rinforzi di qualità in mezzo al campo, la Juventus continua anche a lavorare sul fronte offensivo, alla ricerca di un nome importante per il dopo Higuain. Le piste più calde restano quelle che portano a Icardi o Milik, ma nelle ultime ore si è fatta strada anche l'ipotesi Duvan Zapata. Il colombiano dell'Atalanta, in questo momento, è il terzo nome sul taccuino di Paratici, che probabilmente andrà a pescare il suo nuovo bomber da questa rosa ristretta.