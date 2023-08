Juventus, Allegri allontana Lukaku: "Difficilmente arriveranno giocatori nuovi"

LE PAROLE

Il tecnico bianconero dopo l'amichevole con l'Atalanta: "Io credo che inizieremo con questo gruppo, domenica inizia la stagione e bisogna farsi trovare pronti".

La Dea manda in bianco la Juventus





















1 di 12 © italyphotopress SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress

© italyphotopress 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Sono molto contento della rosa che ho a disposizione. Difficilmente arriveranno giocatori nuovi, dobbiamo migliorare quelli nuovi". Dopo l'amichevole pareggiata per 0-0 contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri 'chiude il mercato' della Juventus e allontana il colpo Lukaku: "Sono molto contento di questo gruppo. Inizieremo la stagione con questo gruppo perché siamo coperti in tutti i ruoli. Poi la società è vigile su tutto e in questi ultimi giorni non si sa cosa succede. Quanto sono soddisfatto da uno a dieci? Diciamo che sono soddisfatto. Domenica inizia la stagione e dobbiamo farci trovare pronti".

Vedi anche Atalanta Amichevole, la Juve non sfonda contro l'Atalanta: a Cesena finisce 0-0 E sarà una stagione senza coppe: "È una cosa inedita, anche io mi devo riabituare perché sono 13-14 anni che non faccio una partita a settimana. È un vantaggio? Lo vedremo a maggio. Pensiamo un pezzetto alla volta, di domenica in domenica".

Poi sulla partita: "È stato un buon allenamento contro una squadra forte, abbiamo fatto bene nel primo tempo, abbiamo avuto diverse occasioni che dovevano sfruttare meglio. Dobbiamo continuare a lavorare bene e con tranquillità. Stiamo lavorando con la disponibilità di tutti, per fare questo serve che tutti siano disponibili. Chiesa e Vlahovic? Sono stati molto ordinati in fase difensiva, Federico l'ho visto con una gamba diversa, ho visto bene anche Yildiz. Le punte sono l'ago della bilancia. Stiamo lavorando, siamo solamente all'inizio".