Juventus, accordo con Dzeko: vicino anche il ritorno di Kean

BIANCONERI SCATENATI

Comunicato chiaramente a Higuain che non fa parte del progetto, la Juventus ha fretta di rifarsi il look in attacco e accelera per Edin Dzeko. Il bosniaco avrebbe sciolto i suoi dubbi e detto sì ai bianconeri: secondo il 'Corriere dello Sport', durante una cena andata in scena lo scorso giovedì sera, il procuratore dell'attaccante Silvano Martina e il CFO bianconero Fabio Paratici avrebbero trovato l'accordo definitivo. 10 milioni più 2 di bonus alla Roma e 7,5 al giocatore, lo stesso stipendio che percepisce in giallorosso. Alla Juventus arriva Weston McKennie

Dzeko sembra dunque aver battuto la concorrenza di Milik, che a questo punto potrebbe prendere il posto proprio del bosniaco a Roma, e soprattutto di Luis Suarez, il cui ingaggio (12,5 l'anno) ha frenato i bianconeri, e si candida ad essere nuova la punta di diamante dello scacchiere di Andrea Pirlo.

Sempre lo scorso giovedì, inoltre, Dzeko avrebbe incontrato il suo agente nella villa di Casal Palocco e in quella occasione gli avrebbe ribadito la volontà di provare una nuova avventura, lontano dalla Capitale, per cercare di vincere qualcosa anche in Italia e chiudere al meglio la carriera. L'ex Manchester City avrebbe anche già avuto un colloquio telefonico con Fienga per chiarire tutta la situazione prima della partenza per raggiungere il ritiro della sua Nazionale.

KEAN, SI CERCA LA FORMULA GIUSTA

Se la casella del centravanti titolare la occuperà Edin Dzeko, la Juve è sempre più vicina a portare a Torino anche il suo vice. Anzi, a ri-portare, perché Moise Kean è cresciuto nelle giovanili della Vecchia Signora. L'attaccante dell'Everton, ceduto lo scorso anno ai Toffies per 27,5 milioni di euro più 2,5 di bonus, sembra a un passo dal ritorno in bianconero, ma bisogna trovare la formula giusta. La Juve lavora per un prestito biennale con obbligo di riscatto, un’altra possibilità sarebbe quella di inserire nell’operazione uno degli esuberi dei bianconeri come per esempio Ramsey, che piace ad Ancelotti ma guadagna troppo (7 mln). Gli inglesi comunque non faranno le barricate per tenersi Kean, che in Inghilterra ha deluso ma ha soltanto 20 anni e alla Juve ha certamente lasciato un bel ricordo. Inoltre per il club bianconero il suo arrivo sarebbe un vantaggio perché libererebbe un posto per le liste per la Champions: essendo cresciuto nel vivaio della Juve, potrebbe essere inserito nella lista B.

