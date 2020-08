Juventus: il City chiama Bonucci, ma il difensore dice no

JUVENTUS

Una trattativa vera e proprio non c'è mai stata, ma che il Manchester City abbia pensato a Leonardo Bonucci è vero. Nei giorni scorsi, infatti, il club inglese si è fatto vivo con l'entourage del difensore per cercare di capire quali potessero essere gli spiragli per strapparlo allo Juventus e portarlo alla corte di Pep Guardiola. Bonucci, tuttavia, ha declinato l'invito a sedersi a un tavolo forte anche del rinnovo ottenuto lo scorso anno a novembre e valido fino al 2024. Bianconeri dunque in difesa per Leo e attenti ad altro sul mercato, soprattutto all'attacco.

Oggi, infatti, Edin Dzeko, principale obiettivo di mercato di Paratici, potrebbe vedersi con Fienga per parlare di futuro anche se il CEO della Roma è segnalato a Milano col bosniaco passato in ritiro a Trigoria per fare il tampone. Pirlo, dal canto suo, è convinto che Dzeko sia decisamente funzionale al suo gioco e non vuole mollare certo ora la presa. Il "9" giallorosso, però, è molto legato alla piazza romana e questo potrebbe rappresentare un ostacolo non da poco.

L'alternativa resta sostanzialmente una: Milik che dal Napoli vuole andar via. C'è anche Cavani che sarebbe stato offerto ai bianconeri. Ma il suo passato da Matador azzurro non gli consente di fare una scelta così difficile e a cuor leggero.

Sempre in tema di attaccanti, potrebbe essere il momento del ritorno per Moise Kean dopo un anno passo all'Everton senza tanti squilli.