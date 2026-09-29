Koopmeiners a rischio cessione a gennaio: la Juve fissa il prezzo

La Juventus valuta la cessione di Teun Koopmeiners a gennaio: serve un'offerta da almeno 25 milioni o sarà prestito

29 Set 2026 - 08:36
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Teun Koopmeiners © italyphotopress

Teun Koopmeiners © italyphotopress

Nonostante un avvio di stagione caratterizzato da un gol al Parma e dall'assist per Gatti contro il Milan, Teun Koopmeiners non è ancora riuscito a prendersi la Juventus come auspicato da dirigenza e Spalletti, spingendo la società a valutare una sua cessione a titolo definitivo già nella finestra di gennaio.

Acquistato dall'Atalanta nell'estate 2024 per 51,3 milioni di euro più bonus, l'olandese ha davanti tre mesi decisivi prima del rientro di Khephren Thuram per invertire la rotta e convincere il tecnico toscano. In caso contrario, si cercherà di trovare una sistemazione a titolo definitivo per una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro per scongiurare il rischio di una minusvalenza a bilancio.

Qualora non dovessero pervenire offerte d'acquisto a titolo definitivo, la Juve potrebbe anche aprire all'ipotesi di un prestito di sei mesi: la Gazzetta dello Sport fa i nomi di Galatasaray, Monaco, Everton e Newcastle United, oltre ad alcune ricche sirene dalla Arabia Saudita.

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