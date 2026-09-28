L'avvocato di Leao: "Lasciare il Milan a fine mercato è sempre stato il nostro piano"

28 Set 2026 - 18:05
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Rafael Leao, 49.5 milioni di euro  © Getty Images

Rafael Leao, 49.5 milioni di euro  © Getty Images

“In queste trattative la cosa essenziale è avere un piano. Il nostro piano era comunque quello di decidere a fine mercato, indipendentemente dal Galatasaray o da un'altra squadra: tutte le parti in causa erano a conoscenza di questa volontà. Per cui noi, fin dall'inizio, avevamo detto che la nostra decisione sarebbe arrivata a fine mercato per una serie di ragioni, anche di opportunità. Capite bene perché, negli ultimi giorni di mercato succede di tutto”. Così Antonio Leo, avvocato di Rafa Leao, parlando dell'addio del portoghese al Milan durante il Workshop organizzato da Sportitalia.

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