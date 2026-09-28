Doumbia e l'interesse del Napoli: la verità dell'agente del centrocampista ora in Nazionale

"Col Napoli non siamo stati vicini, c’è stato un pour parler quest’estate, poi il ragazzo è andato allo Sporting Lisbona. Si è trattato di chiacchiere perché finché non c’è un’offerta scritta, così vanno definite. L’interesse può starci che piace all’allenatore lo so, che piace alla dirigenza pure, ma dall’interesse alla proposta ce ne passa. Credevo che potesse fare bene a Napoli. Essere accostato al Napoli è un vanto per noi". Così Cheikh Sadibou, agente di Issa Doumbia, ha parlato del suo assistito, ora in Nazionale a Stile TV nel corso della trasmissione 'Salite sulla giostra'.