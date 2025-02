Juve, Vlahovic ha detto no a Mourinho e rinnovo: sogna la Premier

Il decisivo gol contro il Cagliari rilancia le ambizioni di Dusan Vlahovic per un finale di stagione al top, che poi sembra il miglior modo per chiudere l'avventura con la Juve visto che il suo futuro sembra ormai segnato. I colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza 30 giugno 2026 non solo non hanno prodotto risultati ma ora risultano proprio fermi: la proposta dello scorso settembre, firmata Giuntoli, abbassava lo stipendio dagli attuali 12 milioni a stagione sino a 8-9 con nuovo termine il 2030. Una proposta che decisamente non ha scaldato l'agente Ristic, spiega Tuttosport.