Juventus: ritorno da titolare con gol per Vlahovic, ma il suo futuro appare segnato

Dusan ha un contratto fino al 30 giugno 2026 che quest'anno gli varrà un ingaggio da 12 milioni netti: è non solo il giocatore più pagato della rosa juventina, ma anche dell'intera Serie A. E non di poco. Il suo stipendio è ampiamente fuori da quelli che sono i nuovi parametri del club, che non a caso nei mesi scorsi stava ragionando sull'ipotesi di un prolungamento per spalmarlo su più stagioni. Prolungamento di cui, soprattutto da quando Kolo Muani è sbarcato a Torino, non si è più neanche accennato.