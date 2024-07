Douglas Luiz, la Juve chiude il cerchio: Iling-Junior e Barrenechea all'Aston Villa

MOSSE IN USCITA

L'esterno e il centrocampista vanno in Premier nell'ambito dell'operazione che ha portato il brasiliano a Torino: affare complessivo da 22 milioni

© Getty Images Dopo aver piazzato il colpo Douglas Luiz, la Juve chiude il cerchio sull'operazione con i trasferimenti all'Aston Villa di Iling-Junior e Barrenechea. "Juventus Football Club comunica di aver raggiunto un accordo con l’Aston Villa Football Club per la cessione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Samuel Iling-Junior e Enzo Alan Tomás Barrenechea", si legge in un comunicato del club bianconero che ufficializza le mosse in uscita di Giuntoli per completare l'affare.

"Per il centrocampista inglese il corrispettivo è pari a 14 milioni, pagabile in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 3 milioni - continua il testo -. Un'opzione che genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2024/2025 pari a 11,9 milioni, al netto degli oneri accessori prosegue il comunicato della Juve". "Per il giocatore argentino il corrispettivo è pari a 8 milioni, pagabile in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 3 milioni - prosegue la nota -. L'operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2024/2025 pari a 5,5 milioni, al netto degli oneri accessori". "Le due operazioni, unite all’acquisto annunciato ieri di Douglas Luiz per 50 milioni comportano un conguaglio monetario a carico della società - basato sul differenziale dei corrispettivi fissi - pari a 28 milioni", conclude il testo riepilogando il costo cash per assicurarsi il centrocampista brasiliano.



IL SALUTO A ILING-JUNIOR

"Le strade di Samuel Iling-Junior e della Juventus si dividono dopo 4 anni passati insieme: il calciatore classe 2003 si trasferisce all’Aston Villa. Approdato a Torino nel settembre del 2020 dopo l’iniziale esperienza nel Settore Giovanile del Chelsea, Samuel ha cominciato la sua avventura in bianconero tra le fila dell’Under 19 dove ha trascorso due stagioni collezionando 66 presenze e 14 gol; successivamente il passaggio, breve, in Seconda Squadra con 13 gara giocate e 5 reti messe a segno. Breve il trascorso nella Juventus Next Gen perché nell’ottobre del 2022 arriva il momento dell’esordio in Prima Squadra, all’Allianz Stadium, contro l’Empoli: da lì in poi diventano 45 le apparizioni fra i più grandi con 2 gol (il primo nel maggio del 2023 sul campo dell’Atalanta, il secondo nella stagione appena conclusasi contro la Salernitana) e 4 assist (uno al "Da Luz" di Lisbona nell’esordio assoluto in Champions League) all’attivo. Per Samuel, nella notte di Roma dello scorso maggio, anche la soddisfazione del primo trofeo conquistato da calciatore professionista con un club, con la Coppa Italia sollevata al cielo dopo la vittoria in finale contro l’Atalanta disputata dal primo minuto. Ora una nuova tappa nella sua carriera, ancora in Inghilterra. In bocca al lupo per il futuro Sam!".

IL SALUTO A BARRENECHEA

"Si separano le strade di Enzo Barrenechea e della Juventus. È ufficiale il passaggio del calciatore classe 2001 in Premier League all’Aston Villa. Rientrato alla fine di questa stagione, dopo il prestito al Frosinone in Serie A, dove è sceso in campo 37 volte (34 in campionato), il centrocampista è pronto a trasferirsi in Inghilterra per una nuova esperienza. Cresciuto nel Newell’s Old Boys, Barrenechea si accasa al Sion nell’estate del 2019; la Juventus lo acquista dalla squadra svizzera nel gennaio del 2020 ed Enzo diventa parte integrante prima della rosa della Primavera e successivamente di quella della Next Gen, nella quale si mette in mostra con 47 presenze e 3 gol nelle tre stagioni disputate. Nell’annata 2022/2023 viene aggregato al gruppo della Prima Squadra esordendo in Champions League contro il PSG il 2 novembre 2022, presenza a cui si sommano 3 match giocati in Serie A con la maglia juventina. Ora sta per iniziare un nuovo capitolo della carriera dell’argentino, a lui va il nostro in bocca al lupo per l'imminente avventura. Grazie di tutto, Enzo!".