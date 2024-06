Juve: ufficiale Douglas Luiz dall'Aston Villa per 50 milioni

IL COMUNICATO

Il centrocampista brasiliano ha firmato un contratto fino al 2029. In un'operazione separata ai Villans si trasferiscono Iling Jr e Barrenechea

© Getty Images È ufficiale: Douglas Luiz è un nuovo giocatore della Juve. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Aston Villa Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo a fronte di un corrispettivo di 50 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,5 milioni", si legge nella nota del club bianconero. Il centrocampista brasiliano classe 1998 ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2029.

Vedi anche

juventus Juventus, ecco Douglas Luiz: un centrocampista moderno per Thiago Motta

cresce calcisticamente nelle Giovanili del, club con il quale esordisce in Prima Squadra nel 2016. È ilche lo porta in Europa, ma è aldove resta per due stagioni in prestito, che gioca le sue prime partite europee. In Spagna colleziona 46 presenze prima di trasferirsi, successivamente e definitivamente, all: è qui che Douglas Luiz si impone, negli anni, nel calcio internazionale conquistando anche la Nazionale brasiliana con la quale debutta nel novembre del 2019. Arriva alla Juventus dopo cinque stagioni disputate in Premier League. "Annate che ne hanno mostrato la crescita esponenziale in termini di miglioramenti tecnici, tattici e fisici e di responsabilità all’interno del rettangolo verde.In un'operazione slegata da Douglas Luiz, all'Aston Villa andrannoedper 22 milioni di euro totali.

"CI VEDIAMO ALLO STADIUM"