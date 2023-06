Juve-Tottenham, accordo per Kulusevski: agli Spurs per 30 milioni

MANOVRE BIANCONERE

I londinesi riscattano lo svedese, che ha già firmato un contratto fino al 2027. I bianconeri rinunciano a 5 milioni rispetto al prezzo concordato per il riscatto

E la prima grana è risolta: Dejan Kulusevski non è più un giocatore della Juve. I bianconeri hanno infatti trovato l'accordo con il Tottenham, che eserciterà quindi il diritto di rinnovo per l'esterno svedese, che ha già firmato un contratto fino al 2027. La Signora ha di fatto concesso uno sconto di 5 milioni agli Spurs che, rispetto a quanto concordato un anno fa, verseranno nelle casse della Juve 30 milioni di euro (invece, appunto, di 35).

Una cifra che tutto sommato accontenta i bianconeri, che hanno rischiato non poco di ritrovarsi in casa un giocatore che non volevano e che già avevano pensato di mettere a bilancio. Kulusevski è il primo di una lunga lista di cui fa parte, ad esempio, Arthur, la cui cessione è decisamente più complicata anche se qualche squadra di Premier, come l'Aston Villa, si è già fatta avanti.

Nel frattempo i bianconeri lavorano anche in entrata. Il terzino destro, con l'addio di Cuadrado, è uno dei buchi della rosa da colmare. Al momento i nomi che maggiormente interessano sono quelli di Ivàn Fresneda del Valladolid, Sacha Boey del Galatasaray e Lucas Vazquez del Real Madrid. Attenzione però alla concorrenza, soprattutto per Fresneda, che piace anche al Milan.

Vedi anche juventus Juve, il Bayern offre Pavard per "alleggerire" Vlahovic