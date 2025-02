Juve, senza Champions deve vendere un big: Yildiz può partire per circa 90 milioni

Per la Juve i ricavi della super Champions di questa stagione ormai sono andati. Non resta che aggrapparsi al quarto posto in campionato per avere la certezza, ranking o non ranking, di prendersi almeno il bottino garantito dalla Coppa più pesante, anche economicamente, la prossima stagione. Nel caso in cui l'obiettivo non fosse centrato, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarà necessario un grosso sacrificio nel mercato in uscita. Un sacrificio che ha un nome e un cognome Kenan Yildiz.