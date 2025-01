Juve: nuovi contatti per Tomori, piace anche Kelly del Newcastle

Dopo l'arrivo di Alberto Costa, in casa Juve i fari sono tutti puntati ancora sulle occasioni di mercato per puntellare la retroguardia. Come per l'affare Kalulu, in prima battuta Giuntoli vorrebbe pescare ancora dal Milan e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per Fikayo Tomori. Nonostante le parole di Zlatan Ibrahimovic prima dello scontro diretto proprio tra le due big, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivato il via libera dei rossoneri alla cessione del centrale, ma ancora non è stata registrata l'intesa decisiva tra tutte le parti sull'affare.