Juve, Tchouameni costa 60 milioni di euro: è duello con il Real

Il Monaco ha fissato il prezzo del centrocampista 21enne

Il Monaco ha fissato il prezzo per Aurelien Tchouameni: 60 milioni di euro. Cifra alta per il 21enne centrocampista che è finito nel mirino delle big d'Europa. La Juve lo osserva già da parecchio tempo e ora che è esploso lo vorrebbe già a gennaio per rinforzare il centrocampo di Allegri. Il rischio concreto è quello di scatenare un'asta con il Real Madrid principale rivale, come riporta Marca, oltre alla grandi della Premier.

Un affare difficile per i bianconeri viste le richieste dei monegaschi, ma la dirigenza della Vecchia Signora è comunque intenzionata a fare un tentativo. Una strada, secondo indiscrezioni di mercato, potrebbe essere quella di inserire Weston McKennie nella trattativa per abbassare l'esborso di denaro. Bisgona fare in fretta per cercare di anticipare la concorrenza che si è già accorta di Tchouameni, ancor di più dopo l'ottima prova nella finale di Nations League dove ha sostituito Rabiot al fianco di Pogba.