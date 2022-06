Juve, spunta Simeone per fare da vice a Vlahovic

MANOVRE BIANCONERE

L'attaccante argentino del Verona è il primo candidato per rinforzare un reparto che si appresta a perdere anche Morata

Vlahovic ma non solo. L'attacco della Juve ha necessità di un rinforzo, vista la partenza certa di Dybala, quella probabile di Morata e una certa incertezza sul futuro di Kean. Nel più classico dei casting per il reparto offensivo, si sta così facendo largo il nome di Giovanni Simeone. L'argentino, protagonista di un'altra bella stagione con il Verona, avrebbe tutte le carte in regola per fare da vice al serbo, che da solo non potrebbe altrimenti reggere sulle sue spalle tutto il peso dell'attacco bianconero in una stagione lunga e articolata.

Vedi anche Mercato La Juve attende tranquilla ma Psg e Real non mollano la presa su Pogba Classe 1995, Simeone viene valutato attorno ai 15 milioni di euro, una cifra abbordabile e ben al di sotto, ad esempio, di quella necessaria per riscattare Alvaro Morata dall'Atletico Madrid, anche se con lo sconto rispetto ai 35 milioni previsti dal riscatto. Proprio lo spagnolo ormai è quasi certo di dover lasciare Torino. Su di lui è emerso l'interesse dell'Arsenal, disposto ad accontentare le richieste dei "Colchoneros" o almeno a sborsare di più rispetto alla Juve.

Tornando a Simeone, il figlio d'arte ha comunque una bella concorrenza. Si parte da Luis Muriel per finire a Marko Arnautovic, passando da Arek Milik. In comune hanno il fatto di poter accettare un ruolo di riserva (il colombiano e l'austriaco hanno anche superato i trent'anni), ma anche richieste di ingaggio "accettabili" e il costo del cartellino che non sfora i 20 milioni di euro, cifra considerata limite alla Continassa.

Insomma, le opzioni non mancano, anche se prima bisognerà decidere definitivamente cosa fare con Morata e soprattutto Kean, visto che quest'ultimo è arrivato in prestito biennale e non potrà essere ceduto se non riscattandolo in anticipo.