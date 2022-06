La Juve attende tranquilla ma Psg e Real non mollano la presa su Pogba

JUVENTUS

In Inghilterra scrivono di un rilancio da parte dei parigini e dei campioni d'Europa

I tifosi bianconeri lo attendono, la società è sicura di aver fatto il possibile, anzi di più, per convincerlo: insomma, il ritorno di Paul Pogba alla Juve ha altissime probabilità di tradursi presto in realtà. Ma se è vero che l'ormai ex centrocampista del Manchester United non ha mai nascosto il legame affettivo con il club di Andrea Agnelli, è altrettanto vero che in mancanza di una chiusura definitiva della trattativa non si spegne l'interessamento delle altre big europee. Anzi, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, tanto il Psg quanto il Real Madrid starebbero provando a far vacillare il francese con offerte monstre. © afp

I parigini, secondo l'emittente britannica, starebbero giocando a tal proposito su un doppio tavolo, cercando di convincere Zinedine Zidane ad accettare la guida tecnica della squadra e sfruttando poi l'appeal di Zizou per far breccia nel cuore di Pogba. Al resto, poi, penserebbero sicuramente i soldi della proprietà qatariota, con un ingaggio che la Juve non potrebbe pareggiare. D'altra parte, forte della sua fresca Champions League messa per 14esima volta in bacheca, anche il Real Madrid non avrebbe abbandonato la pista, come stamani riporta anche il quodidiano spagnolo As. Da parte sua, Pogba sta in questi giorni sfruttando un meritato periodo di vacanze, posticipando di qualche giorno una decisione che comunque non tarderà ancora molto ad arrivare. Una decisione che la Juve attende tuttavia tranquillamente, sicura di aver tra le mani il Polpo.