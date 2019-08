Juve, spina Dybala: fuori anche contro il Napoli?

IL CASO

Settimana cruciale per il futuro in bianconero di Dybala. Dopo l'inaspettata panchina contro il Parma, stando a Tuttosport, la Joya bianconera potrebbe restare fuori anche nel big match contro il Napoli. Un'esclusione che rischierebbe di aumentare la tensione e influire sugli ultimi giorni del mercato. Già, perché dall'arrivo di Sarri Dybala non sente più la piena fiducia del club e non sembra intenzionato a rimanere in disparte a vestire i panni della seconda scelta dietro a Higuain. Situazione che, col Psg silente, sembrerebbe riaprire le porte a una cessione last minute nell'ambito di uno scambio con Icardi.

Dentro o fuori. A una settimana dalla chiusura del mercato, dunque, per Dybala è arrivato il momento della verità. I segnali che arrivano da Sarri non sembrano incoraggianti per la Joya, che dopo la panchina al Tardini non ha nascosto la sua delusione. Dopo i tre gol segnati tra Villar Perosa e Trieste, l'argentino credeva di essersi guadagnato il posto da titolare e l'esclusione col Parma l'ha colto di sorpresa, Un colpo di scena che ha minato le certezze del diez sul suo ruolo nello scacchiere bianconero e nelle gerarchie del nuovo tecnico e che sembra aver riaperto alcuni scenari di mercato che sembravano ormai difficili da realizzare. Soprattutto sull'asse Milano-Torino. Col Psg defilato e alle prese con la grana Neymar, l'unica opzione possibile in tempi brevi sembra portare infatti al tanto chiacchierato scambio con Icardi. Certo, anche in questo caso andrebbero risolti diversi nodi importanti, ma l'impressione è che qualcosa possa muoversi in questa direzione negli ultimi giorni del mercato. Soprattutto se Dybala dovesse manifestare apertamente alla Juve la voglia di chiudere la sua avventura a Torino. Alla Continassa la Joya è triste ed è iniziato il countdown per decidere il suo futuro.