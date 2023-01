Juve, senti Mac Allister: "Nessuna fretta di andare via dal Brighton"

IL MESSAGGIO

L'argentino fresco campione del mondo, obiettivo dei bianconeri per il centrocampo, allontana le voci di mercato

"Sono concentrato sul Brighton, non ho nessuna fretta di andar via. Sono molto felice qui, mi diverto ogni giorno". Alexis Mac Allister allontana le voci su un suo addio, già nella sessione invernale del mercato, al club inglese. Le quotazioni del centrocampista argentino solo salite dopo essere stato uno dei grandi protagonisti del trionfo mondiale dell'Albiceleste. Tra i club interessati al giocatore c'è anche la Juventus, alla ricerca di un rinforzo in mediana.

La Juve punta su Mac Allister in vista dell'estate: per eventualmente anticiparne l'arrivo a Torino a gennaio servirebbe subito una cessione importante a centrocampo. Lo stesso giocatore, la cui valutazione ha superato ora oltre i 40 milioni di euro, non ha comunque nessuna intenzione di muoversi dal Brighton. "Non c'è nessuna trattativa in corso e non vogliamo alcun contatto - ha detto il Ceo del Brighton Paul Barber parlando di mercato - Sappiamo che ci sarà interesse per Alexis e Caicedo è uno dei migliori talenti. Non possiamo essere sorpresi". Intanto Mac Allister ha ricevuto un'accoglienza da sogno dal Brighton al ritorno con la squadra da campione del mondo.