Juve: Sarri-CR7, primo faccia a faccia in Costa Azzurra

22/06/2019

Si è svolto in Costa Azzurra, e non in Grecia, il tanto atteso incontro tra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri. Come riportato da alcuni media, il campione portoghese, attualmente in vacanza sul suo yacht a Villefranche, ha incontrato il nuovo allenatore bianconero accompagnato da Fabio Paratici: una riunione conoscitiva in cui Sarri ha espresso le sue opinioni sul gioco che intende dare alla squadra e di cui CR7 sarà il perno offensivo. Intanto lo United fa muro per Pau Poga, il grande sogno di mercato bianconero

Dalle parole ai fatti. Dopo l'annuncio in conferenza stampa, lontano da occhi indiscreti si è svolto il tanto atteso summit tra Sarri e Ronaldo, alla presenza anche di Paratici. Il nuovo allenatore ha spiegato al portoghese che lo vuole più vicino alla porta, quindi più centravanti rispetto all'anno scorso, ed è pronto a costruire una squadra al suo servizio in modo che gli arrivino molti più palloni in modo affinché possa tornare a segnare come ai tempi del Real Madrid. Da quanto trapela, il primo impatto è stato positivo per entrambi.



Intanto, però, il sogno Pogba rischia di rimanere tale. Come riporta 'Marca', infatti, il Manchester United ha alzato le barricate con un secco no alle richieste di Real Madrid e Juventus, dichiarando il giocatore incedibile nonostante quest'ultimo ritenga concluso il suo ciclo in Inghilterra.