Juve: ritorno di fiamma per Chiesa, Dzeko in pole ma Suarez pista viva

L'obiettivo non è mai stato abbandonato, semmai accantonato, in attesa dei segnali giusti dal mercato. Ecco perché la Juve è pronta a tornare alla carica per Federico Chiesa. Un anno dopo lo scenario è cambiato. Allora il patron viola Rocco Commisso blindò il suo gioiello: "Non farò lo stesso errore fatto con Baggio". E soprattutto: "Non lo venderò nemmeno per 100 milioni di dollari". Ora lo stesso Commisso ha dato il via libera all'attaccante, a patto che chi lo vuole porti i soldi che vale. E anche da questo punto di vista la sua posizione sarebbe cambiata: dagli almeno 60 milioni cash da versare per avere il giocatore alla disponibilità di inserire contropartite tecniche nella trattativa. Il sogno Gonzalo Higuain, ad esempio, o Luca Pellegrini. Dal canto suo la Juve deve 'liberarsi' di Douglas Costa, che piace al Manchester United.