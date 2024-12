Huijsen: "Non avrei mai voluto lasciare la Juventus, ma mi hanno detto che serviva far cassa"

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport Dean Huijsen è tornato a parlare dell'addio alla Juventus. Il difensore del Bournemouth non avrebbe voluto lasciare Torino, tuttavia il club ha preso una decisione in controtendenza: "Sinceramente, io non sarei mai voluto andare via. Non è stata una mia scelta. Durante i primi giorni di preparazione alla Continassa, la dirigenza e Thiago Motta mi hanno detto che avevano bisogno di fare cassa con la mia cessione e che avrei dovuto trovare una soluzione - ha sottolineato Huijsen -. Il direttore sportivo Tiago Pinto mi aveva già ingaggiato in prestito alla Roma lo scorso gennaio e in estate mi ha convinto a raggiungerlo qui spiegandomi il progetto ambizioso del Bournemouth. Tutto quello che mi ha detto a luglio si sta verificando. Non mi sono pentito, anzi… Sono sempre più felice al Bournemouth. E non sono stupito del nostro sesto posto in Premier, siamo una mina vagante. Abbiamo un ottimo allenatore come Andoni Iraola e tanti giocatori con potenzialità enormi: penso a Kluivert, Semenyo, Zabarnyi, Kerkez…".