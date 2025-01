Juventus, Vlahovic ormai è un caso: tre panchine di fila e un futuro tutto da decifrare

Ecco perché non è un'esagerazione parlare di caso Vlahovic: la sua è una situazione che necessita di essere chiarita e risolta al più presto, anche per poter definire il suo futuro. Il serbo ha un contratto in scadenza nel 2026, dunque tra un anno e mezzo, e uno stipendio che rappresenta un macigno per i conti societari. Al momento l'ipotesi di un rinnovo appare lontanissima e le sirene del mercato hanno già cominciato a cantare. Ipotizzare una cessione in settimana appare però improbabile, anche perché il club dovrebbe riuscire a strappare una cifra attorno ai 30 milioni di euro per non fare minusvalenza e nel mercato di gennaio non è così semplice trovare qualcuno disposto a sborsare somme ingenti. A giugno il discorso sarà diverso, anche perché il valore residuo del giocatore si abbasserà ulteriormente e a quel punto potrebbe davvero far gola a molti.