Juve, Ramsey e il Newcastle portano Tchouameni

MANOVRE BIANCONERE

Il centrocampiste del Monaco piace ai bianconeri, che lo vorrebbero già a gennaio: dalla nuova proprietà dei Magpies può arrivare l'aiuto decisivo

C'è un nome nuovo per il centrocampo della Juventus. I bianconeri, consapevoli di dover rinforzare già a gennaio la mediana, hanno messo nel mirino Aurelien Tchouameni, 21enne del Monaco da tempo nei radar dei migliori club europei, specie quelli inglesi. Proprio in Inghilterra però i bianconeri potrebbero trovare la sponda giusta per battere la concorrenza e assicurare a Max Allegri il centrocampista dinamico e fisicamente possente che ha chiesto. La nuova proprietà del Newcastle avrebbe infatti preso i primi contatti con Aaron Ramsey e sarebbe pronta a offrire un triennale al giocatore. In caso di buon esito della trattativa, la Juve si libererebbe di un ingaggio importante (8 milioni a stagione fino al 2023) e avrebbe il margine necessario per far respirare le casse e darsi all'inseguimento di altri giocatori.

Non solo Ramsey, però, perché il Monaco, pur essendo pronto a valutare le offerte, non ha intenzione di far partire uno dei suoi migliori talenti per meno di 35 milioni, cifra decisamente impegnativa e, in questo momento, probabilmente fuori mercato per i bianconeri. Di qui l'idea di provare a inserire nella trattativa, scrive la Gazzetta dello Sport, Weston McKennie, giocatore che potrebbe interessare al club del Principato.

Già pronte, ovviamente, le alternative. Da Witsel, nei radar della Juve da ormai qualche anno, fino a Donny van de Beek, in uscita dal Manchester United e per il quale sono stati avviati i primi contatti con l'agente.