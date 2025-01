Juve: raggiunto un accordo con il Chelsea per Veiga in prestito secco

È fatta per Renato Veiga alla Juventus. Il club bianconero ha raggiunto un accordo di massima con il Chelsea per il difensore portoghese classe 2003, che sbarcherà a Torino in prestito secco, oneroso, fino al 30 giugno. Ai Blues andranno 4,5 milioni di euro comprensivi di stipendio del giocatore. Ma i rinforzi nel reparto arretrato non si fermano qui. L'arrivo di Veiga non esclude infatti quello di Kelly del Newcastle. I Magpies vorrebbero privarsi subito dell'inglese e a più dei 13-15 milioni di euro paventati nei primi dialoghi già andati in scena.