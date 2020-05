Juve, Pjanic ha detto sì al Barcellona: ora si tratta

MERCATO

Se il campionato di Serie A dovesse ripartire, per Miralem Pjanic si tratterebbe di giocare le ultime partite con la maglia della Juve. Il bosniaco, primo tra gli stranieri a tornare alla base in seguito all'emergenza coronavirus, pare infatti destinato all'addio. Le voci di un suo passaggio al Barcellona, infatti, si fanno sempre più insistenti, tanto che i due cluib si sarebbero messi a trattare il trasferimento. Pjanic avrebbe già detto sì ai blaugrana, probabilmente chance finale della carriera del 30enne centrocampista ex Roma. Juve, Higuain è in arrivo

Adesso tocca a Juve e Barça mettersi d'accordo. I bianconeri sarebbero interessati soprattutto a uno scambio con Arthur, con entrambi i giocatori valutati 60 milioni di euro per generare una plusvalenza molto vantaggiosa per i due club. La giovane mezz'ala brasiliana, però, preferirebbe restare in Catalogna e così sarebbero stati proposti a Paratici altri due nomi.

Uno è quello di Ivan Rakitic, da tempo dato per possibile prossimo acquisto della Serie A visto che su di lui c'è anche l'interesse di Inter e Milan. L'altro, un po' a sorpresa, è quello di Arturo Vidal, che a Torino è stato un idolo della tifoseria bianconera prima di trasferirsi al Bayern prima e poi approdare nella Liga. Entrambi, però, hanno abbondantemente superato i 30 anni e questo potrebbe frenare l'interesse della Juve nell'ambito di un progetto di ringiovanimento della linea mediana.