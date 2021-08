Juve più vicina a Locatelli: tre giorni per la fumata bianca

Tre giorni o giù di lì, perché per quanto possa essere stato tirato in lungo, il matrimonio, piaccia o no, andrà celebrato. La Juve e Locatelli sono una storia finita con un lieto fine scontato: ci sono i bianconeri, che hanno puntato fin qui la campagna acquisti tutta su di lui e c'è il giocatore, appunto, che non vede l'ora di trasferirsi sotto la Mole. C'è però, e non un dettaglio irrilevante, anche il Sassuolo. Che non molla, non cede di un millimetro o quasi e ancora non dà il via libero definitivo alla cessione del suo gioiello. Il motivo? Quisquiglie, si potrebbe dire, in realtà trattasi del classico nodo attorno al quale certe trattative finiscono per fallire: diritto o obbligo di riscatto oppure obbligo condizionato a obiettivi facilmente raggiungibili.