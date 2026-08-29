Juve, per Kessie sono le ore cruciali: fissata la deadline. Nico Gonzalez-Zhegrova, destino incrociato

FRANCK KESSIE, 28; AL AHLI; VdM: 14 MLN © IPA
Spalletti l'ha fatto capire a più riprese: ha l'assoluto bisogno di un nuovo mediano. Frank Kessie è il prescelto, e queste sono le ore decisive: la trattativa va avanti a oltranza. L'ex Milan non ha ancora dato il suo sì definitivo, con Carnevali e Massara che hanno fissato la deadline: entro domenica dovrà arrivare la risposta dell'ivoriano.
A separare le parti sono ancora i bonus, con la Juventus che ha dovuto rimodellare la propria offerta per rispettare i propri paletti economici. Il biennale da 4,5 milioni di euro è ormai una certezza, si lavora sui bonus come quello alla firma. Ma ce ne sono anche altri legati a particolari condizioni che spingono il calciatore a non dare ancora il via libera.
Intanto in attacco c'è da registrare l'interesse della Lazio per Zhegrova. Il futuro del kosovaro è legato a quello di Nico Gonzalez, il cui addio è tutt'altro che certo. Se l'argentino dovesse restare a Torino, ecco che si aprirebbero le porte per un addio in prestito dell'ex Lille.