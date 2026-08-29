Juve, per Kessie sono le ore cruciali: fissata la deadline. Nico Gonzalez-Zhegrova, destino incrociato

Spalletti l'ha fatto capire a più riprese: ha l'assoluto bisogno di un nuovo mediano. Frank Kessie è il prescelto, e queste sono le ore decisive: la trattativa va avanti a oltranza. L'ex Milan non ha ancora dato il suo sì definitivo, con Carnevali e Massara che hanno fissato la deadline: entro domenica dovrà arrivare la risposta dell'ivoriano.