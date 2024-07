Juve, ore calde per Soulé: l'agente è al J-Hotel per valutare le offerte

JUVE

Il Leicester City potrebbe arrivare a un'offerta di 30 milioni, ma l'attaccante preferirebbe andare alla Roma

© Getty Images Il futuro di Matias Soulé alla Juve è ancora tutto da decidere e le prossime ore potrebbero essere cruciali per vagliare eventuali offerte e indirizzare la questione. Al J-Hotel è stato avvistato l'agente dell'attaccante, Martin Guastadisegno, e non è escluso che a breve possa andare in scena un confronto con la dirigenza bianconera per fare il punto della situazione e studiare tutte le opzioni possibili. Sia da un punto di vista economico, sia tecnico.

Reduce da una grande stagione al Frosinone, del resto, Soulé potrebbe essere infatti sacrificato dalla società per fare cassa e alimentare l'assalto a Koopmeiners, oppure confermato in rosa ed entrare a far parte della batteria di attaccanti a disposizione di Thiago Motta per la prossima stagione. Un bivio importante per la Juve e il diretto interessato, valutato intorno ai 35 milioni di euro. Cifra per ora ancora troppo elevata per Leicester City e Roma, i club più interessati al calciatore.

Al momento le Foxes sarebbero ferme a un'offerta di 25 milioni di euro e potrebbero rilanciare al massimo a 30 milioni bonus compresi per tentare l'assalto finale. Più distanti invece i giallorossi, che però sembrano poter invece contare sul maggior gradimento dell'attaccante argentino. Tutto, va detto, ancora in attesa di mosse ufficiali da ambo le parti per avviare concretamente le trattative. Alla Continassa si decide il futuro di Soulé.