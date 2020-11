Juve, Morata ha convinto tutti: possibile riscatto in estate

MANOVRE BIANCONERE

Sono bastati pochi mesi ad Alvaro Morata per zittire gli scettici e convincere tutti. A suon di gol e ottime prestazioni, l'attaccante spagnolo ha conquistato l'intero ambiente e ora la Juventus starebbe pensando di acquistarlo a titolo definitivo già nelle prossima estate, versando nelle casse dell'Atletico Madrid altri 45 milioni che si vanno a sommare ai 10 pagati la scorsa estate per il prestito. Getty Images

L'accordo con i Colchoneros è già stato trovato al momento del trasferimento in prestito: io bianconeri possono riscattarlo in estate versando 45 milioni di euro, possono estenderlo per un'altra stagione pagando altri 10 milioni o possono acquistarlo a titolo definitivo alla fine della stagione 2021-2022 per 35 milioni. Varie opzioni, ma il saldo non cambia: servono altri 45 milioni.

Una cifra che in casa Atletico non hanno intenzione di ridiscutere, come si evince dalla parole del presidente Enrique Cerezo. "E' un giocatore dell'Atletico Madrid, è andato in prestito per due anni. La Juventus ha una opzione di ricompra, se lo vuole deve pagarlo - le sue parole a 'El Larguero' -. Ora ha trovato la sua strada e la sta cavalcando. Si merita tutto quello che sta facendo".