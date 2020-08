Juve, Matuidi ai saluti: visite mediche e poi l'Inter Miami

MANOVRE BIANCONERE

Dopo tre stagioni l'avventura di Blaise Matuidi in maglia Juventus è giunta ormai al capolinea. Come riporta 'RMC Sport', il centrocampista francese sosterrà in giornata le visite mediche in Francia, ultimo step prima del suo trasferimento in MLS, all'Inter Miami di David Beckham. Nella sua esperienza in bianconero iniziata nell'estate 2017, il 33enne ex calciatore del Psg ha vinto 3 scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Il nuovo corso Juve, come era prevedibile, ripartirà senza Matuidi. Gli acquisti già annunciati di Kulusevski e Arthur erano chiaro segnale che a centrocampo i campioni d'Italia avrebbero fatto un certo restyiling e che a pagarne le conseguenze sarebbero stati quei giocatori in là con gli anni, come appunto il francese. Punto fisso sia con Allegri che con Sarri, l'esperienza in bianconero si chiude con 132 presenze e 8 gol. Un risparmio per la società di circa 7 milioni di euro, visto che il suo contratto da 3,5 milioni netti in scadenza nel 2021.

