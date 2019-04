Juve, Mandzukic rinnova fino al 2021

04/04/2019

La notizia era nell'aria da diverse settimane, ma oggi è arrivata l'ufficialità: Mario Mandzukic , che il prossimo 21 maggio compirà 33 anni, ha rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2021 . Il centravanti croato, sbarcato a Torino nel 2015 , è diventato uno dei leader dello spogliatoio bianconero e un elemento fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri .

In quasi quattro anni di Juve, Mandzukic ha collezionato 159 presenze e 43 gol, oltre a 19 assist. "Il carisma di Mario è un qualcosa che si percepisce ogni volta che scende in campo - si legge sul sito della Juve -. Mandzukic è un campione che trascina con l'esempio. Un esempio che continuerà a dare per altri due anni".