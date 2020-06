Juve: l'offerta bianconera convince Arthur

Le parole di Fabio Paratici prima del match contro il Bologna sono state la conferma di quel che già si sapeva da tempo: la Juve, complice anche la difficoltà di raggiungere Jorginho, ha come obiettivo per il proprio centrocampo Arthur Melo, contando anche sull'interesse del Barcellona per Pjanic. Se un mese fa, a fronte di un totale gradimento del bosniaco per il trasferimento in Catalogna, i dirigenti bianconeri si erano dovuti invece scontrare con il rifiuto del brasiliano, restio a lasciare la maglia blaugrana, ora la situazione è molto cambiata. Arthur ha innanzitutto realizzato di non essere una priorità per il club e per il suo attuale tecnico, Setien. In più l'insistenza di Paratici e l'offerta della Juve hanno incominciato a far breccia: il Mundo Deportivo riporta oggi i dettagli di una proposta che consentirebbe al giocatore di triplicare i suoi emolumenti per i prossimi cinque anni, passando dagli attuali 2.2 milioni a stagione (a salire fino a 3 con la parte variabile) ai 7 annuali che potrebbe percepire a Torino (8 considerando una serie di bonus).