Juve, Locatelli costa troppo: è Tonali il piano B

Manuel Locatelli è il grande obiettivo di mercato della Juventus, ma la trattativa con il Sassuolo non decolla per via dell'alta richiesta del club emiliano, che vuole 40 milioni di euro. In casa bianconera è pronto un piano B che porta a Sandro Tonali. Milan e Brescia non hanno ancora trovato l'accordo per il riscatto e a Torino sono pronti a inserirsi in caso di rottura tra i due club.

